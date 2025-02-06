وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز للجيش بتجهيز خطة لمغادرة سكان غزة

وكالات

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تتيح لسكان قطاع غزة الخروج طوعا.

وقال إنه يرحب بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفها بالجريئة، مضيفا أنه "لسكان غزة الحق في المغادرة".

وأوضح أن الخطة التي أوعز بها ستتضمن طرق الخروج عبر المعابر البرية وترتيبات خاصة للمغادرة عن طريق البحر والسفر الجوي.

وأضاف أنه "يجب تمكين سكان غزة من التمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو متبع في جميع أنحاء العالم".