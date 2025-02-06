"هذا الشعب ليس مهاجرًا غير شرعي".. أمير سعودي يوجه رسالة لترامب حول تهجير الفلسطينيين

وكالات

وجه رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد دعوته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال الفيصل في الرسالة التي وجهها ونشرها بموقع " ذا ناشيونال"، "عزيزي الرئيس ترامب، الشعب الفلسطيني ليس مهاجرًا غير شرعي ليتم ترحيله إلي أراضي أخرى. الأراضي هي أراضيهم والمنازل التي إسرائيل دمرت منازلهم، وسوف يعيدون بناءها كما فعلوا ذلك بعد الهجمات الإسرائيلية السابقة عليهم".

وأضاف "معظم سكان غزة لاجئون، طُرِدوا من ديارهم بسبب الإبادة الجماعية الإسرائيلية السابقة في حربي 1948 و1967. إذا كانوا سينتقلوا من غزة، يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وإلى بساتين البرتقال والزيتون في حيفا ويافا ومدن أخرى والقرى التي طُرِدوا قسرًا منها من قِبل الإسرائيليين.

وتابع في رسالته الموجهة لترامب، "العديد من عشرات الآلاف من المهاجرين الذين جاءوا إلى فلسطين من أوروبا وأماكن أخرى بعد الحرب العالمية الثانية سرقوا المنازل والأراضي الفلسطينية، وأرعبوا السكان وشاركوا في حملة التطهير العرقي. للأسف، أمريكا والمملكة المتحدة، المنتصرون في الحرب وقفوا إلى جانبهم وحتى انهم سهلوا للقتلة إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم".

واختتم الأمير السعودي تركي الفيصل الرسالة، قائلًا "لن يتحقق أي سلام في الشرق الأوسط دون معالجة هذه القضية النبيلة بشكل عادل ومنصف، اجعل ذكراك كصانع السلام".

وتأتي رسالة الفيصل، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة، خاصةً مصر والأردن، المقترح الذي أثار ردود فعل دولية وإقليمية واسعة.

ومن جانبها، أكدت مصر رفض المقترح الأمريكي، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وعدم المشاركة في تهجيره منها، كما رفض الأردن أيضًا المقترح، قائلًا إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.