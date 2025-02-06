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قائد الحرس الثوري الإيراني يُدشن أول حاملة طائرات مسيرة محلية الصنع

08:36 ص الخميس 06 فبراير 2025

الحرس الثوري الإيراني

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وكالات

دشن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الخميس، أول حاملة طائرات مسيرة إيرانية تحمل اسم "الشهيد بهمن باقري"، بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي، ورئيس الأركان اللواء محمد باقري.

وسفينة "الشهيد بهمن باقري" الحربية، هي سفينة بحرية متطورة قادرة على نشر أسراب متعددة من الطائرات المسيرة، وإطلاق واستعادة الطائرات المقاتلة المسيرة، وتشغيل طائرات قتالية واستطلاعية مختلفة، بحسب روسيا اليوم.

وتدعم هذه السفينة الحربية المتقدمة أيضا زوارق هجومية عالية السرعة، وتحمل وتشغل طائرات هليكوبتر قتالية ودعم، وتعمل كمنصة بحرية متنقلة لمهام الطائرات المسيرة والمروحيات عبر المحيطات.

ويمكن للسفينة إجراء مهام لمدة تصل إلى عام دون التزود بالوقود في المياه البعيدة، حيث يبلغ المدى التشغيلي لها 22000 ميل بحري.

وأظهر مقطع مصور مسيرة "قاهر" الإيرانية الصنع وهي على متن حاملة الطائرات الإيرانية الأولى "شهيد بهمن باقري".

وأظهر مقطع آخر حضور كل من قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري، حدث تدشين حاملة الطائرات المسيرة.

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