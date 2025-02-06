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اعتبروها فكرة خيالية.. "نيويورك تايمز": تصريحات ترامب حول غزة صدمت مسؤولين في إدارته

08:05 ص الخميس 06 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول السيطرة على قطاع غزة، بصدمة لمسؤولين في إدارته، بما في ذلك في البنتاجون والخارجية الأمريكية، بحسب روسيا اليوم.

ونلقت صحيفة نيويورك تايمز، عن مصادر، أن الصدمة لم تسمح لهؤلاء المسؤولين حتى بإجراء تقييم أولي لمدى جدوى هذه الفكرة، واعتبروها فكرة خيالية حتى بالنسبة لشخص مثل ترامب.

وجاء في مقالة الصحيفة: "تسبب إعلان ترامب يوم الثلاثاء عن اقتراحه بتولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، بصدمة حتى لكبار أعضاء البيت الأبيض والحكومة، لم يسبق ذلك أي اجتماع داخل الحكومة بمشاركة وزارة الخارجية أو البنتاجون، كما هي الحال عادة مع أي مقترح جدي في السياسة الخارجية، وخاصة واحد بهذا الحجم".

وقالت مصادر للصحيفة، إن إدارة ترامب لم تقم حتى بأي تخطيط أو دراسة أولية لمدى جدوى الفكرة، ولم يتوقع الأمريكيون ولا الإسرائيليون أن يقدم ترامب مثل هذا الاقتراح.

ووفقا لهذه المصادر، قام ترامب خلال عدة أسابيع بالتحدث عن احتمال سيطرة الولايات المتحدة على غزة منذ أسابيع، وتسارعت الفكرة بعد أن عاد المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من غزة الأسبوع الماضي ووصف الظروف المروعة هناك.

يشار إلى أن ويتكوف كان أول مسؤول أمريكي يزور غزة منذ 15 عاما، وقضى المذكور جزءا كبيرا من يوم كامل في غزة، لتقييم الوضع من الأرض ومن الجو.

وقال ويتكوف، إن ما شاهده خلال زيارته يشير إلى أن غزة غير صالحة للسكن.

كان ترامب قد صرح في 25 يناير خلال حديثه مع الصحفيين، بأنه يعتبر أن من الممكن إعادة توطين سكان قطاع غزة الذين فقدوا مساكنهم نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الدول العربية.

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