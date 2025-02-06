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وزير خارجية أمريكا يُعلن رفضه حضور اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

07:10 ص الخميس 06 فبراير 2025

ماركو روبيو

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وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب إفريقيا التي اتهمها باتباع أجندة معادية لأمريكا، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "لن أحضر قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج. إن جنوب إفريقيا تقوم بأشياء سيئة للغاية".

وتابع: "إنها تصادر الممتلكات الخاصة، وتستخدم مجموعة العشرين لتعزيز "التضامن والمساواة والاستدامة"، وبعبارة أخرى: التنوع والإنصاف والإدماج وتغير المناخ".

وأضاف: "وظيفتي هي تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية، وليس إهدار أموال دافعي الضرائب أو تدليع معاداة أمريكا".

ومن المقرر أن تستضيف جنوب إفريقيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 20 و21 فبراير في جوهانسبرج.

وتتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025، وستتوج رئاستها بقمة للمجموعة ستعقد في جوهانسبرج في 22 و23 نوفمبر 2025.

يأتي تصريح روبيو بعد يومين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع كل التمويل المستقبلي لجنوب إفريقيا حتى تفتح تحقيقا في تعاملها "السيئ" مع "شريحة معينة من مواطنيها".

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ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا اجتماع مجموعة العشرين جنوب إفريقيا
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