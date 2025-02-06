نتنياهو: ترامب أعظم صديق وجدته إسرائيل في البيت الأبيض.. ونحن نغير الشرق الأوسط

وكالات

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "إنه أعظم صديق على الإطلاق وجدته إسرائيل في البيت الأبيض"، وفقا لروسيا اليوم.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، بأنها "فكرة رائعة" وأنه يجب دراستها ومتابعتها وتنفيذها، مؤكدا أن خطة ترامب يمكن أن "تخلق مستقبلا مختلفا للجميع".

وعندما سئل عن تعليقه السابق بأن ترامب هو "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق"، أكد نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دعم إسرائيل بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى قرارات ترامب في ولايته الأولى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بالإضافة إلى انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني ودعمه لاتفاقيات إبراهيم.

قال نتنياهو: "لقد فعل أشياء هائلة إنه أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

وأضاف: "انظروا ماذا فعل في الأيام القليلة الماضية، لقد فعل أشياء رائعة، مثلا لقد اتخذ إجراءات ضد "الأونروا".

وعندما سئل عما إذا كان واثقا من أن حماس ستعيد جميع الرهائن الأحياء، أجاب نتنياهو: "أولا وقبل كل شيء، إنه هدف حددناه، لقد حددنا ثلاثة أهداف فيما يتعلق بغزة، هما:

- الأول: تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، والثاني: إطلاق سراح جميع الرهائن.

- الثالث: ضمان عدم تشكيل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن، ونحن ملتزمون بتحقيق الأهداف الثلاثة".

وأوضح: "حتى الآن، قمنا بتدمير معظم القوة العسكرية لحماس، ليس كلها، لقد بقي بعضها، وسنتأكد من أنها لن تكون موجودة عندما تنتهي هذه الحرب، وقد تنتهي بسرعة كبيرة".

وبخصوص التهديد النووي الإيراني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلت لترمب إنه ينبغي عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "إنهم يسعون للقيام بذلك وبالطبع ناقشنا هذا الأمر وقال الرئيس شيئا بسيطا للغاية، وهو ما قلته أيضا، لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال: "نحن نغير الشرق الأوسط وقد فعلت إسرائيل ذلك بالفعل خلال العام الماضي".

وكان ترامب قد اقترح الثلاثاء الماضي فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.

ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.

وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا.