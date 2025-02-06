وزير دفاع أمريكا: أولويات بلادنا حماية مصالحها وضمان الوصول الحر إلى قناة بنما

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في اتصال مع وزير الأمن العام البنمي فرانك أبريجو، أن من بين أولويات بلاده الرئيسية حماية مصالحها الوطنية وضمان الوصول الحر إلى قناة بنما، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها: "شدد الوزير هيجسيث على أن عمله في عهد الرئيس دونالد ترامب، سيتركز على حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي، ويشمل ذلك ضمان الوصول دون عوائق إلى قناة بنما وحمايتها من التدخل الأجنبي".

ووفقا لبيان البنتاجون، اتفق الوزيران على توسيع التعاون بين الجيش الأمريكي وقوات الأمن البنمية.

وخلال المحادثة الهاتفية، أعرب هيجسيث، عن تقديره لسلطات بنما على جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وشكر فرانك أبريجو على استعداده لقبول المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة من دول ثالثة لغرض إعادتهم لاحقا إلى بلدانهم الأصلية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما.

كان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، أنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.

وفي خطاب تنصيبه، أكد ترامب أن بلاده تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، "التي وقعت الآن تحت النفوذ الصيني".