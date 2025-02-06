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ماليزيا: تهجير الفلسطينيين من غزة سيُشكل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا للقانون الدولي

05:34 ص الخميس 06 فبراير 2025

قطاع غزة

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، بعد أن اقترح الرئيس ترامب سيطرة أمريكية على غزة، وفقا لما ذكرته العربية.

وذكرت الوزارة في بيان: "تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم، مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرا عرقيا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة، أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.

وماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، داعم وثيق للفلسطينيين ولطالما دعمت حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل.

ويقول رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع الجناح السياسي لحركة حماس، بينما لا تربطه أي علاقة بجناحها العسكري.

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