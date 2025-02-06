نتنياهو: لا يوجد خطأ في فكرة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.. ويمكنهم العودة بعد ذلك

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، وفقا لما ذكرته العربية.

وأضاف نتنياهو: "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة، أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة، لكن عليك إعادة بناء غزة".

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، بعد أن اقترح الرئيس ترامب سيطرة أمريكية على غزة.

وذكرت الوزارة في بيان: "تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم، مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرا عرقيا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة، أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.

وماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، داعم وثيق للفلسطينيين ولطالما دعمت حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل.

ويقول رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع الجناح السياسي لحركة حماس، بينما لا تربطه أي علاقة بجناحها العسكري.