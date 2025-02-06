بقرار من سلطات بنما.. إلغاء تحصيل رسوم المرور عبر القناة للسفن الأمريكية

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سلطات بنما قررت إلغاء تحصيل رسوم المرور عبر قناة بنما بالنسبة للسفن المملوكة لحكومة الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيانها: "وافقت سلطات بنما، على عدم تحصيل رسوم العبور من السفن التابعة لحكومة الولايات المتحدة عند مرورها عبر قناة بنما"، وفقا لروسيا اليوم.

وجرت الإشارة إلى أن هذا الإجراء، سيوفر على الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات سنويا.

في نهاية يناير الماضي، أعلن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية ماوريسيو كلافير كاروني، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر قناة بنما أصولا استراتيجية.

وشدد المبعوث على أن هذه الأصول الاستراتيجية، "لن تكون تحت السيطرة الصينية سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون".

وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.

وفي خطاب تنصيبه، أكد ترامب أن بلاده تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، "التي وقعت الآن تحت النفوذ الصيني".

وقال ترامب إن تسليم القناة إلى بنما أضعف موقف واشنطن، وإن الشركات الصينية اكتسبت نفوذا كبيرا على بنيتها التحتية خلال السنوات الأخيرة.