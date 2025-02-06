إعلان

رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في الأبقار بولاية نيفادا الأمريكية

04:07 ص الخميس 06 فبراير 2025

بقر _أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

رصدت سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في أبقار بولاية نيفادا الأمريكية، تختلف عن النوع الذي انتشر في قطعان الولايات المتحدة منذ العام الماضي، حسبما أكد مسؤولو وزارة الزراعة الأمريكية.

يشير هذا إلى أن أشكالا متميزة من الفيروس المعروف باسم نوع "إيه إتش 5 إن 1" انتقلت من الطيور البرية إلى الأبقار على الأقل مرتين، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الخبراء، إن هذا يثير تساؤلات جديدة حول الانتشار الأوسع وصعوبة السيطرة على العدوى، في الحيوانات والأشخاص الذين يخالطونها عن قرب.

وقال خبير الإنفلونزا بمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال ريتشارد ويبي: "كنت دائما أعتقد أن انتقال الفيروس من الطيور إلى الأبقار حدث نادر جدا. يبدو أن هذا قد لا يكون صحيحا".

أكد العلماء أن نسخة من فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المعروفة باسم "بي 3.13" تم تأكيدها في مارس، بعد انتقالها إلى الأبقار أواخر عام 2023، وأصابت أكثر من 950 قطيعا في 16 ولاية.

والنسخة الجديدة، المعروفة باسم "دي 1.1"، تم تأكيدها في أبقار نيفادا، الجمعة، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، واكتشفت في الحليب الذي تم جمعه كجزء من برنامج مراقبة أطلق في ديسمبر.

وقالت خبيرة الفيروسات في جامعة ساسكاتشوان الكندية أنجيلا راسموسن، التي ساعدت في تحديد أول حالة انتقال: "الآن نعرف لماذا من المهم حقا إجراء الاختبارات والاستمرار في الاختبار".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنفلونزا الطيور إنفلونزا الطيور في الأبقار الأمريكية الأبقار الأمريكية أمريكا الولايات المتحدة سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة