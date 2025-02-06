إعلان

بعد تصريحات ترامب بالتهجير.. الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي دعم السلطة الفلسطينية

04:03 ص الخميس 06 فبراير 2025

أنطونيو جوتيريش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الفلسطينية، تزامنا مع مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة و"ترحيل الفلسطينيين"، بحسب العربية.

وقال جوتيريش: "يجب الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الفلسطينية في استعادة الوحدة وسلامة الأراضي وتطوير نظام الحكم، وإيلاء اهتمام خاص لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورفضت الأمم المتحدة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلة: "إن أي تهجير قسري للأشخاص يرقى إلى مستوى تطهير عرقي".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق اليوم، إنه عند البحث عن حلول، يجب ألا نجعل المشكلة أسوأ.

وأوضح دوجاريك، ردا على سؤال حول خطة ترامب بشأن غزة، بأنه "من المهم أن نلتزم بأسس القانون الدولي، ومن الضروري تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي."

وأضاف المتحدث أن جوتيريش سيؤكد مجددا التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين.

كان ترامب، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، قد اقترح أن "تسيطر" الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر جراء الحرب وترحيل نحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك، وهي خطوة قال الخبراء إنها ستمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وكان حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء، قد أعربوا عن رفضهم الفوري وإدانتهم لاقتراح ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة دعم فلسطين رفض التهجير التهجير القسري للفلسطينين فلسطين حق الفلسطينيين في تقرير المصير اتفاق لإعادة توطين فلسطينيي غزة حق الفلسطينيين العيش في أرضهم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في الأبقار بولاية نيفادا الأمريكية

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة