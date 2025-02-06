بعد تصريحات ترامب بالتهجير.. الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي دعم السلطة الفلسطينية

وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الفلسطينية، تزامنا مع مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة و"ترحيل الفلسطينيين"، بحسب العربية.

وقال جوتيريش: "يجب الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم السلطة الفلسطينية في استعادة الوحدة وسلامة الأراضي وتطوير نظام الحكم، وإيلاء اهتمام خاص لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورفضت الأمم المتحدة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلة: "إن أي تهجير قسري للأشخاص يرقى إلى مستوى تطهير عرقي".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق اليوم، إنه عند البحث عن حلول، يجب ألا نجعل المشكلة أسوأ.

وأوضح دوجاريك، ردا على سؤال حول خطة ترامب بشأن غزة، بأنه "من المهم أن نلتزم بأسس القانون الدولي، ومن الضروري تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي."

وأضاف المتحدث أن جوتيريش سيؤكد مجددا التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين.

كان ترامب، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، قد اقترح أن "تسيطر" الولايات المتحدة على قطاع غزة المدمر جراء الحرب وترحيل نحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك، وهي خطوة قال الخبراء إنها ستمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وكان حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء، قد أعربوا عن رفضهم الفوري وإدانتهم لاقتراح ترامب.