وزير إيطالي: الرسوم الجمركية كانت موجودة في الماضي ولم يتأثر اقتصادنا

وكالات

رأى ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزرا وزير النقل والبنية التحتية في الحكومة الإيطالية، أن الرسوم الجمركية كانت موجودة في الماضي ولم يتأثر الاقتصاد الإيطالي.

وأضاف سالفيني، أن الرسوم الجمركية عمليات ذات طابع تجاري وجيوسياسي، وقد رأينا ذلك في حالة المكسيك، في إشارة إلى توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيرته المكسيكية كلوديا شينباوم إلى اتفاق يقضي بتعليق التعريفات الجمركية الأمريكية المعلنة بشرط التزام الأخيرة بتعزيز التواجد العسكري على الحدود بين البلدين لمكافحة تهريب المخدرات، بحسب روسيا اليوم.

وتابع سالفيني، الذي أعرب عن دعمه القوي لترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية: "لا ينبغي لنا أن نشعر بالخوف إذا رعت الولايات المتحدة مصالحها وكذلك الصين. ربما حان الوقت لتتصرف أوروبا بما يخدم مصالحها".

وأوضح: "إذا فكرت في السياسة المجنونة لتدمير صناعة السيارات، التي تمضي قدما بسبب قصر نظر القواعد التنظيمية الأوروبية، فإن المشكلة لا تكمن في الصينيين ولا في الأمريكان، بل في من هم في بروكسل مقر المؤسسات الأوروبية الذي قرر تصفية هذا القطاع".

واعتبر سالفيني أنه بدلا من الخوف من الرسوم الجمركية من جانب إدارة ترامب، أعتقد أننا سنحظى بإمكانيات دبلوماسية لتجنب الضرر، آمل أن يجعل ما يحدث في واشنطن وبكين بروكسل تدرك أن إيذاء أنفسنا من قبلنا وحدنا لا يساعد البيئة"، في إشارة إلى ما يسمى بالصفقة الخضراء الأوروبية.

وتابع: "أنا لا أخاف من الرسوم الجمركية، بل من المازوشية (جَلد الذات) البيئية الزائفة للذين حكمونا".

جدير بالذكر أن ترامب كان قد قال في وقت سابق، إنه سيفرض رسوما جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل تعامل واشنطن "بشكل سيئ".