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ترامب: رفض طلبات تأشيرات الدخول الأمريكية للرياضيين المتحولين جنسيًا

02:18 ص الخميس 06 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي حول منع المتحولين جنسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية للنساء.

قال ترامب أثناء مراسم التوقيع على الوثيقة، إنه من الآن ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط، وفقا لروسيا اليوم.

واتهم ترامب الإدارة السابقة بدعم "الأفكار اليسارية المتطرفة" بشأن "التخلي عن مفهوم الهوية الجنسية البيولوجية".

وحسب قول ترامب، فإن "الرجال الذين يقدمون أنفسهم على أنهم فتيات قد سرقوا منهن الفوز في أكثر من 3.500 مسابقة، وهذا كثير جدا، وهم شاركوا في أكثر من 11 ألف مسابقة مخصصة للنساء".

وأكد ترامب أن الأمر التنفيذي سينهي التمويل الفدرالي للمدارس التي تسمح بمشاركة المتحولين جنسيا في مسابقات النساء والفتيات، كما سيتم رفض طلبات تأشيرات الدخول الأمريكية للرياضيين المتحولين جنسيا.

وأضاف أن "هذا الأمر يعني إنجاز النضال في سبيل الرياضات النسائية"، معتبرا أن ذلك يوقف ما وصفه بـ "الحملة الصليبية لليساريين المتطرفين على الواقع البيولوجي".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد أعلنت للصحفيين، يوم الأربعاء، أن ترامب يتوقع من اللجنة الأولمبية الأمريكية واتحاد ألعاب القوى الطلابي الوطني ألا يسمحا للمتحولين جنسيا بالمشاركة في المسابقات النسائية.

وفي الوقت ذاته، لم توضح ليفيت كيف سيؤثر أمر ترامب على الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس عام 2028، وهل سيكون بإمكان المتحولين جنسيا المشاركة في المسابقات النسائية فيها.

يذكر أن سياسات ترامب تجاه المتحولين جنسيا وقراره الاعتراف بوجود جنسين اثنين فقط أثارت جدلا واسعا في الولايات المتحدة، حيث اعتبر معارضو ترامب أن تلك الخطوات تنتهك حقوق الأشخاص المتحولين جنسيا الذين يشكلون 0.6% من سكان الولايات المتحدة فوق سن الـ 13 سنة.

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