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ترامب: الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما

01:41 ص الخميس 06 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على قناة بنما، معبرا عن قناعته أن ذلك سيحدث، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب خلال فعاليات رسمية في البيت الأبيض: "نسعى لاستعادة قناة بنما وهذا كله سيحدث".

وحضر المراسم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قام خلال الأيام الأخيرة بجولة في دول أمريكا الوسطى، بما فيها بنما، إذ بحث مع قيادة البلاد المخاوف الأمريكية بشأن النفوذ الصيني في المنطقة.

كان ترامب قد صرح في وقت سابق، أن تسليم قناة بنما للسلطات البنمية أضعف مواقع واشنطن، وأن الشركات الصينية تؤثر كثيرا على بنيتها التحتية في السنوات الأخيرة.

وشدد على أهمية القناة الاستراتيجية على اعتبار أنها تربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

جدير باذكر أن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو قد رفض التصريحات الأمريكية بشأن إدارة القناة، مؤكدا سيادة بلاده عليها.

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