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إعلان حالة التأهب الجوي في 8 مقاطعات أوكرانية.. ما السبب؟

01:34 ص الخميس 06 فبراير 2025

مقاطعات أوكرانية

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وكالات

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الخميس، إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وسبع مقاطعات أوكرانية أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للبيانات انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعات: "خاركوف، وبولتافا، وسومي، وتشرنيجوف، وبولتافا، ودنيبروبيتروفسك، وكيروفوجراد" فجر اليوم الخميس.

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية، أن صافرات الإنذار كانت قد انطلقت أيضا في مقاطعة كييف عند الساعة 23:36 بتوقيت موسكو ليل الأربعاء.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، فجر الخميس، بوقوع انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مدينة خيرسون.

وبدأت الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الهجوم الذي دبرته الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، وأكد الكرملين مرارا أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

في سياق متصل، يواصل الجيش الروسي تطهير مقاطعة كورسك من نازيي كييف، الذين تكبدوا حسب آخر نشرة لوزارة الدفاع الروسية أكثر من 57 ألف قتيلا، وآلاف الأسرى والدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية.

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