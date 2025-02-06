وزير دفاع أمريكا: إسرائيل تعيش تحت تهديد وجودي وسنزودها بأسلحة لم تتلقها من قبل

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هجيث، إن الولايات المتحدة مستعدة لجميع الخيارات، وذلك ردًا على سؤال حول احتمال ارسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة كجزء من خطة الرئيس دونالد ترامب، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف هيجيث في بداية لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، إن الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق والبحث عن طرق فريدة لحل المشاكل في غزة. نتطلع إلى المحادثات وإيجاد الحلول، ونحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات.

وتابع: "إسرائيل تعيش تحت تهديد وجودي.. سنزود إسرائيل بأسلحة لم تتلقها من قبل، وهو أمر ضروري للقضاء على الأعداء".

كان ترامب، قد قال في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، مع نتنياهو في البيت الأبيض إن: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".

أكد أن القطاع مليء بالحطام، ويمكن نقل الغزيين إلى أماكن أخرى، أشعر أن الأردن ومصر سيقدمان الأراضي اللازمة لخطتي الخاصة بالفلسطينيين.