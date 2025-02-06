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أثناء هبوطها.. اصطدام طائرتين على مدرج مطار أمريكي

01:24 ص الخميس 06 فبراير 2025

اصطدام طائرتين على مدرج مطار أمريكي

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وكالات

قالت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي الأمريكين، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت تهبط على مدرج المطار، اصطدمت بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة "دلتا"، وفقا لسكاي نيوز.

واستجابت سلطات المطار للحادث، وعملت على إخراج الركاب من الطائرة، حسبما قال المطار الذي يقع في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة، على منصة "إكس".

قالت المتحدثة باسم شركة "دلتا" سامانثا مور فاكتو في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن طائرة الشركة من طراز "بوينج 737" كانت تنتظر إزالة الجليد من على هيكلها الخارجي عندما ورد أن طرف جناح طائرة أخرى لامس ذيلها.

أضافت أنه كان هناك 142 راكبا على متن رحلة "دلتا" رقم 1921، المتجهة إلى بويرتو فالارتا في المكسيك، ونقلوا إلى طائرة جديدة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.

ولم ترد الخطوط الجوية اليابانية على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

يأتي ذلك بعد أسبوع من اصطدام وتحطم طائرة ركاب ومروحية "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي في الجو قرب واشنطن، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا.

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