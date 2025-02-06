عسكريون أمريكيون: القيادة المركزية لا تقوم حاليا بإعداد خيارات لدخول غزة

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إن هيئة الأركان الأمريكية لم تتلق بعد طلبا لصياغة خطة لإرسال قوات لغزة.

وأوضح المسؤولون العسكريون، أن القيادة المركزية الأمريكية لا تقوم حاليا بإعداد خيارات لدخول غزة.

وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح اقتراحه بخصوص غزة على العاهل الأردني عبد الله الثاني الأسبوع المقبل.

وكشف المسؤولون الأمريكيون، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال لترامب إن غزة غير صالحة للسكن ولن يكون من السهل إعادة بنائها.