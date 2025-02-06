"لن أقول تعليقا غير محترم".. أمير سعودي يرد على ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

وكالات

تحدث السفير السعودي الأسبق إلى أمريكا وبريطانيا، الأمير تركي الفيصل، مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن السيطرة على قطاع غزة.

قال الأمير تركي الفيصل: "إن ما خرج من السيد ترامب غير قابل للاستيعاب. لقد رفضت باحترام إضافة المزيد من التعليقات غير المحترمة إلى ذلك، لكن من الخيال أن نعتقد أن التطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتسامح معه مجتمع عالمي يظل على موقفه ولا يستجيب لذلك".

وأضاف الأمير تركي الفيصل:"المشكلة في فلسطين ليست الفلسطينيين، بل هي الاحتلال الإسرائيلي، وهذا واضح ومفهوم من قبل الجميع، ومن هنا جاءت قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى مقايضة الأرض بالسلام منذ عام 1967 حتى الآن".

مرتديا الكوفية الفلسطينية .. الأمير تركي الفيصل لـCNN:

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ما قاله ترامب غير قابل للاستيعاب، ومن الخيال أن نعتقد أن التطهير العرقي في القرن الحادي والعشرين يمكن أن يتسامح معه مجتمع عالمي .. والمشكلة في فلسطين ليست الفلسطينيين، بل هي الاحتلال الإسرائيلي.

.#بن_سلمان_يحمي_فلسطين pic.twitter.com/tIWhzNraec — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) February 5, 2025

وتابع الأمير تركي الفيصل: "إن مبادرة السلام العربية بالطبع تقوم على هذا الأساس، وعرضت على إسرائيل ليس فقط العلاقات الدبلوماسية، بل وكل ما تريده إسرائيل من تجارة وتطبيع وما إلى ذلك، في مقابل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

ومضى قائلًا: "كل هذه الأمور كانت سياسة أمريكية حتى هذه الصياغة الأخيرة التي اختار السيد ترامب استخدامها في ادعاء أنه يريد تحسين الأمور، بينما في الواقع فإن هذا من شأنه أن يحول الأمور إلى المزيد من الصراع وإراقة المزيد من الدماء".