جواتيمالا توافق على استقبال مهاجرين من دول أخرى مرحلين من الولايات المتحدة

جواتيمالا سيتي - (أ ب)

قال رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو، الأربعاء، إن بلاده ستقبل مهاجرين من دول أخرى يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الثاني الذي توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جولته في أمريكا الوسطى.

وبموجب الاتفاق الذي أعلنه أريفالو، سيتم إعادة المرحلين إلى بلدانهم الأصلية على نفقة الولايات المتحدة.

وقال أريفالو في مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو "اتفقنا على زيادة عدد رحلات المرحلين من جنسيتنا وكذلك المرحلين من جنسيات أخرى بنسبة 40%".

يُذكر أن جواتيمالا تتعاون في استقبال المرحلين من الولايات المتحدة، حيث تستقبل الرحلات المدنية والعسكرية على حد سواء.

وأعلنت السلفادور عن اتفاق مماثل لكنه أكثر اتساعا أمس الأول الاثنين، وقال رئيس السلفادور نجيب بوكيلي إن بلاده ستقبل مرحلين من الولايات المتحدة من أي جنسية، بما في ذلك مواطنون أمريكيون ومقيمون قانونيون بالولايات المتحدة، مسجونين لارتكابهم جرائم عنف.