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مستشار ياسر عرفات السابق: مصر نجحت حتى الآن في كسب معركة رفض التهجير

12:00 ص الخميس 06 فبراير 2025

المحلل السياسي الفلسطيني ومستشار الرئيس ياسر عرفات

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القاهرة- مصراوي

قال المحلل السياسي الفلسطيني ومستشار الرئيس ياسر عرفات السابق محمد رشيد، إن مصر نجحت حتى الآن في كسب معركة رفض تهجير أهل غزة إلى سيناء أو إلى المجهول.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني في منشور له على موقع إكس: "المعركة لازالت بعيدة عن النهاية، العالم كله مع مصر ومع أهل غزة ومواصلة الضغط ضرورة قصوى، لن يستطيع ترامب أخذ أرض مصر ولا حتى أرض غزة، خدمة للمشروع الصهيوني القديم الجديد".

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني: "تلميحات الإدارة الأمريكية بالتراجع عن خطة التهجير الكبرى لأهل غزة إلى مصر ليست كافية، ينبغي مواصلة الضغط لكسر ذلك العهد المتعجرف الخاضع لأقصى اليمين الصهيوني، هناك دوافع متطرفة (للمسيحية الصهيونية الجديدة) وراء ذلك بدعوى أن اليهود خرجوا من سيناء ثم أخرجوا أعدائهم إلى سيناء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا أمس خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلاً إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب إسرائيلية طاحنة ضد حماس استمرت نحو 16 شهراً، ونشرت الدمار في غزة.

إلا أنه هذه المرة أكد أنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزاً اقتراحاته السابقة التي رفضتها كل الدول العربية بشدة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة.

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