مسؤول أمريكي: ترامب سيطرح اقتراحه بخصوص غزة على العاهل الأردني الأسبوع المقبل

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح اقتراحه بخصوص غزة على العاهل الأردني عبد الله الثاني الأسبوع المقبل.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال لترامب إن غزة غير صالحة للسكن ولن يكون من السهل إعادة بنائها.

وأكد مسؤولون دفاعيون، أن هيئة الأركان الأمريكية لم تتلق بعد طلبا لصياغة خطة لإرسال قوات لغزة، لافتين إلى أن القيادة المركزية الأمريكية لا تقوم حاليا بإعداد خيارات لدخول غزة.