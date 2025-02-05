إعلان

مسؤول أمريكي: ترامب سيطرح اقتراحه بخصوص غزة على العاهل الأردني الأسبوع المقبل

11:32 م الأربعاء 05 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح اقتراحه بخصوص غزة على العاهل الأردني عبد الله الثاني الأسبوع المقبل.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال لترامب إن غزة غير صالحة للسكن ولن يكون من السهل إعادة بنائها.

وأكد مسؤولون دفاعيون، أن هيئة الأركان الأمريكية لم تتلق بعد طلبا لصياغة خطة لإرسال قوات لغزة، لافتين إلى أن القيادة المركزية الأمريكية لا تقوم حاليا بإعداد خيارات لدخول غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب العاهل الأردني عبد الله الثاني مقترح ترامب لتهجير غزة غزة غير صالحة للسكن خطة لإرسال قوات لغزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصين تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة