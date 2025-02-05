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كندا ترد على ترامب: ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونعارض التهجير

11:28 م الأربعاء 05 فبراير 2025

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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القاهرة- مصراوي

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن موقف كندا الطويل الأمد بشأن غزة لم يتغير وإنها ملتزمة بتحقيق حل الدولتين.

وتابعت وزير الخارجية الكندية في منشور على موقع إكس الأربعاء: "نحن ملتزمون بالعمل نحو تحقيق حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليا".

وأكدت وزيرة خارجية كندا: "نحن ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة".

واقترح الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن تستولي الولايات المتحدة على غزة وأن تنشئ "ريفيرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

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