كندا ترد على ترامب: ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونعارض التهجير

القاهرة- مصراوي

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن موقف كندا الطويل الأمد بشأن غزة لم يتغير وإنها ملتزمة بتحقيق حل الدولتين.

وتابعت وزير الخارجية الكندية في منشور على موقع إكس الأربعاء: "نحن ملتزمون بالعمل نحو تحقيق حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليا".

وأكدت وزيرة خارجية كندا: "نحن ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة".

La position de longue date du Canada sur Gaza n'a pas changé.



Nous sommes déterminés à œuvrer en faveur d’une solution à deux États, où Israéliens et Palestiniens pourront vivre en toute sécurité à l’intérieur de frontières internationalement reconnues. 1/2 — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 5, 2025

واقترح الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن تستولي الولايات المتحدة على غزة وأن تنشئ "ريفيرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.