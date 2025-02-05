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ترامب يمنع المتحولين جنسيا من المشاركة في الرياضات النسائية

11:25 م الأربعاء 05 فبراير 2025

دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الأربعاء، يهدف إلى منع الرياضيين المتحولين جنسيًا من التنافس على الفتيات "والفرق الرياضية النسائية من خلال رفض الأموال الفيدرالية للمدارس التي تسمح بذلك، والوفاء بوعد حرب ثقافية أخرى مثيرة للجدل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الأمر سيوجه وزارة التعليم لإبلاغ المدارس بأن السماح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمنافسة سيضعهم في انتهاك للقانون الفيدرالي الذي يحظر التمييز الجنسي في المدارس. بموجب القانون، المدارس التي تميز على أساس الجنس غير مؤهلة للحصول على تمويل فيدرالي.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن هذا القرار يعتبر أحدث ضربة في هجوم ترامب على المتحولين جنسياً، ومثل تحركات ترامب الأخرى، من المقرر أن ترتد عبر المناطق التعليمية وحرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

واستخدم حلفاء ترامب في الولايات توجيهات البيت الأبيض، لمحاولة دفع السياسات المحلية إلى اليمين عندما يتعلق الأمر بالطلاب المتحولين جنسياً. تراوحت المناطق التعليمية على نطاق واسع في ردودها - من الإذعان إلى التحدي.

في اليوم الأول من رئاسته، وقع ترامب أمرًا يعلن وجود جنسين فقط. في اليوم الثامن، أعلنت وزارة التعليم التابعة له أنها ستفتح تحقيقًا في منطقة تعليمية في دنفر حول حمامها المخصص لجميع الجنسين. وفي التاسع، وقع ترامب أمرًا آخر يعاقب المعلمين الذين يساعدون الطلاب على "الانتقال الاجتماعي".

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