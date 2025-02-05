الكونغو.. المتمردون يسيطرون على مدينة جديدة في شرق البلاد

جوما، الكونغو - (أ ب)

سيطر المتمردون المدعومون من رواندا على أراضي جديدة في شرق الكونغو اليوم الأربعاء، على الرغم من وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنوه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث سيطروا على بلدة على بعد 100 كيلومتر (60 ميلا) من العاصمة الإقليمية بوكافو، حسبما قال مسؤولون من المجتمع المدني وسكان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكان متمردو حركة (ام 23) قد أعلنوا أول أمس الاثنين، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بعد مناشدات لفتح ممر آمن يسمح بمرور المساعدات ومئات الآلاف من النازحين، إلا أن حكومة الكونغو وصفت وقف إطلاق النار بأنه "إعلان كاذب"، وقد أشارت الأمم المتحدة إلى تقارير عن قتال كثيف مع القوات الكونغولية في المنطقة الغنية بالمعادن.

وقال نيني بنتو، رئيس المجتمع المدني في إقليم جنوب كيفو لوكالة أسوشييتد برس، إن بلدة "نيابيبوي" التي تشتهر بالتعدين أصبحت تحت سيطرة متمردي حركة (ام 23).

وتقع نيابيبوي في منتصف الطريق بين بوكافو وجوما، المدينة التي استولى عليها المتمردون الأسبوع الماضي وما زالوا يسيطرون عليها.

وقال مويس بيسيموا، وهو أحد السكان عبر الهاتف، "لقد سيطروا على نيابيبوي منذ الساعة 9 صباح اليوم.. لذلك نحن هنا نشعر بالقلق بشأن الوضع، يبدو أن وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة (إم 23) كان مجرد خداع".