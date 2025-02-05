مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يمكن لأحد أن يطرد سكان غزة من أرضهم

وكالات

عبّر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لكل من عملوا من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون دائما وشاملا لكل فلسطين.

وأشار منصور، إلى أنه يجب الدفاع عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لأنها قصة نجاح متعددة الأطراف قدمت خدماتها لملايين الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة.

وأكد منصور، أن الأونروا لها دور مؤثر في حياة الفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، مضيفا "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب وضع حد له في أقرب وقت".

وشدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، على ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وضمان وجود أفق لعيش الشعبين جنبا إلى جنب بسلام.

وأضاف منصور "علينا إعادة إعمار قطاع غزة فهو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يطرد الفلسطينيين من أرضهم بما في ذلك غزة.

وشدد منصور على أن السلطة الفلسطينية لن تترك غزة ومئات الآلاف من الفلسطينيين عادوا خلال يومين إلى شمال قطاع غزة، موضحا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة.