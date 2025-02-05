إعلان

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يمكن لأحد أن يطرد سكان غزة من أرضهم

11:12 م الأربعاء 05 فبراير 2025

رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

عبّر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، عن امتنانه لكل من عملوا من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون دائما وشاملا لكل فلسطين.

وأشار منصور، إلى أنه يجب الدفاع عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ لأنها قصة نجاح متعددة الأطراف قدمت خدماتها لملايين الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة.

وأكد منصور، أن الأونروا لها دور مؤثر في حياة الفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، مضيفا "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب وضع حد له في أقرب وقت".

وشدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، على ضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وضمان وجود أفق لعيش الشعبين جنبا إلى جنب بسلام.

وأضاف منصور "علينا إعادة إعمار قطاع غزة فهو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يطرد الفلسطينيين من أرضهم بما في ذلك غزة.

وشدد منصور على أن السلطة الفلسطينية لن تترك غزة ومئات الآلاف من الفلسطينيين عادوا خلال يومين إلى شمال قطاع غزة، موضحا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور طرد سكان غزة من أرضهم مقترح ترامب لتهجير غزة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكونغو.. المتمردون يسيطرون على مدينة جديدة في شرق البلاد

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة