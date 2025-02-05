الرئاسة السورية: ماكرون يهنّئ الشرع ويدعوه لزيارة فرنسا

وكالات

قالت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهنئته بتولي الرئاسة.

وأوضح البيان، أن الرئيس الفرنسي أكد خلال الاتصال على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا، كما ناقشا التحديات الأمنية وضرورة العمل المشترك من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

وأشارت الرئاسة السورية، إلى أن ماكرون أكد للشرع دعم العملية السياسية في سوريا ووحدة وسيادة أراضيها.

وذكرت الرئاسة السورية، أن الشرع تلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.