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وزير الخارجية الأمريكي: عرض ترامب بشأن غزة هو "سخاء شديد"

10:50 م الأربعاء 05 فبراير 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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جواتيمالا سيتي - (أ ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء، إن عرض الرئيس دونالد ترامب بتولي "ملكية" غزة وإعادة تطوير المنطقة لتصبح "ريفييرا الشرق الأوسط" كان عرضا "سخيا".

وقال روبيو: "لم يكن مقصودا كخطوة عدائية.. كان المقصود منه، كما أعتقد، خطوة سخية للغاية".

وقال إن القطاع الفلسطيني "أقرب إلى كارثة طبيعية" ولا يمكن للناس العيش هناك لأن هناك ذخائر لم تنفجر بعد وحطام وركام.

وأضاف وزير الخارجية "في غضون ذلك، من الواضح أن الناس سيتعين عليهم العيش في مكان ما أثناء إعادة بنائه".

جاءت تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو في العاصمة جواتيمالا سيتي.

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