جوتيريش: من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم ونرفض أي عملية تطهير عرقي

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم، معربا عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، موجها الشكر للوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشدد جوتيريش، على ضرورة المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وجدد جوتيريش، التأكيد على ضرورة حل الدولتين بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وغزة جزء لا يتجزأ منها، مشددا على ضرورة رفض أي عملية تطهير عرقي.

كان ترامب قال في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، إن إدارته ترغب في التوصل إلى اتفاق لإعادة توطين فلسطينيي غزة بشكل دائم.

ولفت ترامب، إلى أن الفلسطينيين في غزة يمكنهم الذهاب إلى دول أخرى غير الأردن ومصر.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض الثلاثاء: "هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، فلا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي".

وأشار ترامب: "لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، لكن إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع".

وتابع ترامب: "أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: "لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة