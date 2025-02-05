طائرة يابانية تصطدم بطائرة أمريكية في مطار سياتل

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، باصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة أمريكية بمطار سياتل بالولايات المتحدة، وفق ما ذكرته "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقبل أسبوع، اصطدمت طائرة ركاب تحمل 60 مسافرا وأربعة من أفراد الطاقم، بمروحية تابعة للجيش الأمريكي أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة في نهر بوتوماك القريب.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون أمريكيون إنه تم العثور على رفات جميع الضحايا الـ 67 الذين قتلوا في حادث تصادم الطائرتين قرب مطار رونالد ريجان الوطني.

كانت السلطات الأمريكية قالت، الأحد الماضي، إنها عثرت على رفات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.