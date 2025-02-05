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الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمنح موظفيها حول العالم إجازة

10:25 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منح موظفيها إجازة اعتبارا من مساء بعد غد الجمعة.

وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن جميع "الأفراد الموظفين بطريقة مباشرة" العاملين في أي مكان في العالم لدى الوكالة سيتم منحهم "إجازة إدارية" باستثناء الموظفين في المناصب الحساسة.

وذكرت الوكالة التي تعمل تحت قيادة وزير الخارجية ماركو روبيو أنه سيتم إخطار من تشملهم الاستثناءات سلفا قبل يوم عمل.

وجمد الرئيس دونالد ترامب بالفعل تمويل الوكالة في يناير في انتظار مراجعة داخلية، بما يؤثر على مجموعة كبيرة من المبادرات حول العالم.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إحدى أكبر وكالات المساعدات في العالم ومسؤولة عن توزيع الكثير من المساعدات الإنسانية التي تمنحها الحكومة الأمريكية للدول النامية والدول التي تواجه أزمات.

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الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو
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