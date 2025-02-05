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الكونغو: اغتصاب أكثر من 160 امرأة أثناء هروبهن من أحد السجون بمدينة جوما

10:16 م الأربعاء 05 فبراير 2025

اغتصاب أكثر من 160 امرأة أثناء هروبهن من أحد السجو

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كينشاسا - (د ب أ)

تعرضت 160 امرأة على الأقل للاغتصاب أثناء هروبهن من السجن في مدينة جوما بشرق الكونغو وسط الفوضى التي أحدثها متمردو حركة "ام 23" لدى سيطرتهم على المدينة.

وقال الشرطي روبرت كايمبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عبر الهاتف اليوم الأربعاء، إن السجينات تعرضن للاغتصاب مع فرار آلاف السجناء من سجن جوما يوم 27 يناير عندما سيطر المتمردون المدعومون من رواندا على المدينة بعد هزيمة القوات الحكومية.

وقال كايمبي، وهو مسؤول عن التحقيقات الجنائية في مركز شرطة مونزينزي "تم اغتصاب أكثر من 160 امرأة في سجن مونزينزي، واحترق عدد منهن عندما تم إضرام النار في جناحهن في السجن".

وقالت فيفيان فان دي بيري، نائبة قائد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في جوما، لصحيفة الجارديان البريطانية إن مئات النساء تعرضن للاغتصاب والقتل أثناء الهروب من السجن.

وقالت "لقد فر عدد كبير من السجناء من السجن وبلغ عددهم 4 آلاف سجين، وكان هناك بضع مئات من النساء في نفس السجن أيضا".

وأضافت "تعرضن جميعا للاغتصاب ثم تم إضرام النار في جناح النساء، ولقى جميعهن حتفهن بعد ذلك".

وقال كايمبي لوكالة الأنباء الألمانية إن متمردي حركة "ام 23" منعوا حتى الآن أي شخص من دخول السجن المحترق.

وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سجناء من الذكور الهاربين أم متمردي "ام 23" أم أعضاء ميليشيات محلية أخرى هم الذين أحرقوا السجن.

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