البيت الأبيض: ترامب سيوقّع أمرًا تنفيذيًا يمنع الرجال من دخول الصالات الرياضية للنساء

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يمنع الرجال من دخول الصالات الرياضية للنساء.

وأشارت ليفيت إلى أن سياسة الإدارة الأمريكية الآن هو أنه يوجد جنسان فقط رجل وامرأة.

وفي يناير الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تعترف بموجبه الحكومة الفيدرالية بجنسين فقط، الذكور والإناث.

وقال ترامب خلال خطاب التنصيب، إن السياسة الرسمية الأمريكية تعترف بجنسين فقط هما الذكور والإناث.