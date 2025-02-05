إعلان

انتهاك لوقف النار.. جيش الاحتلال يشن غارة جوية على رفح جنوبي غزة

08:13 م الأربعاء 05 فبراير 2025

غارة جوية على رفح جنوبي غزة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية مركزة على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، باستشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وزعمت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال أطلق النار على من وصفهم بأنهم "مشتبه بهم" يتحركون في منطقة محظورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارة جوية على رفح جنوبي غزة انتهاك لوقف النار إسرائيل تنتهك وقف النار جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة