انتهاك لوقف النار.. جيش الاحتلال يشن غارة جوية على رفح جنوبي غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية مركزة على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، باستشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب ميدان العودة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وزعمت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال أطلق النار على من وصفهم بأنهم "مشتبه بهم" يتحركون في منطقة محظورة.