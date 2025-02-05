ليس ترامب.. من صاحب خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟

القاهرة- مصراوي

قالت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق، وزوج إيفانكا ترامب كان وراء خطة والد زوجته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أُعلن عنها أمس، للولايات المتحدة للسيطرة على غزة وتهجير أهلها منها.

وقالت الصحيفة العبرية، إن جاريد كوشنر في صياغة تصريحات ترامب المعدة مسبقًا والتي أدلى بها إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.

وتابعت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو لم يطلب من ترامب متابعة مثل هذه الخطة في وقت مبكر.

وبدا أن كوشنر يلمح إلى الفكرة برمتها في خطاب ألقاه العام الماضي.

وقال كوشنر خلال حدث في هارفارد: "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة - قد تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ركز الناس على بناء سبل العيش".

وأضاف كوشنر: "إنه وضع مؤسف بعض الشيء هناك، لكنني أعتقد من وجهة نظر إسرائيل، أنني سأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس. لكنني لا أعتقد أن إسرائيل صرحت بأنها لا تريد أن يعود الناس إلى هناك بعد ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا أمس خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلاً إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب إسرائيلية طاحنة ضد حماس استمرت نحو 16 شهراً، ونشرت الدمار في غزة.

إلا أنه هذه المرة أكد أنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزاً اقتراحاته السابقة التي رفضتها كل الدول العربية بشدة. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة.