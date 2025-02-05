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تركيا ردا على ترامب: اقتراح ترحيل سكان غزة هو مضيعة للوقت

08:06 م الأربعاء 05 فبراير 2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

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القاهرة- مصراوي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن القضية الفلسطينية مشكلة بدأت مع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتابع وزير الخارجية التركي في منشور على موقع إكس: "إن الفكرة التي طرحت مؤخراً لإجلاء الفلسطينيين قسراً من غزة هي فكرة غير مقبولة.

وأكد هاكان فيدان: "إن اقتراح ترحيل سكان غزة هو مضيعة للوقت، ومن الخطأ حتى طرحه للمناقشة، ونحن ضد أية خطوات تؤدي إلى استمرار الإبادة الجماعية والتهجير والعزلة للفلسطينيين. وسنواصل العمل بلا كلل لحماية حقوق الفلسطينيين، كما فعلنا حتى الآن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض الثلاثاء: "هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، فلا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي".

وأشار ترامب: "لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، لكن إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع".

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