بعد أمريكا.. إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تنضم للولايات المتحدة ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأول الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم توقيع أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وحظر التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين في غزة والضفة "الأونروا".

ومن المفترض أن يتم توقيع الأمر التنفيذي اليوم الاثنين، إلا أنه بحسب صحيفة بوليتيكو، تم تأجيل الأمر في اليوم الذي من المقرر أن يلتقي فيه مع بنيامين نتنياهو في واشنطن، وهو إجراء يعيد فرض سياسات كانت قائمة خلال إدارة ترامب الأخيرة.

وتعد الأونروا الوكالة الرئيسية التي تقدم المساعدات لسكان غزة وسط الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الهجوم الإسرائيلي على المنطقة، بعد هجوم السابع من أكتوبر، وتم تعليق التمويل الأمريكي في عام 2024 تحت إدارة جو بايدن.

وأرجعت إدارة بايدن ذلك، لاتهام إسرائيل مجموعة من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، ولكن سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك التحقيق الذي قادته الخارجية الفرنسية، توصلت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعائها الرئيسي.