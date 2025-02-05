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رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: أواجه حملات عديدة ظاهرها حق لكن جوهرها مجحف

07:36 م الأربعاء 05 فبراير 2025

رئيس الوزراء المُكلّف نواف سلام

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وكالات

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، اليوم الأربعاء، إنه يعمل على تأليف حكومة تكون منسجمة، مؤكدا أنه لن يسمح أن تحمل الحكومة في داخلها أي إمكانية لتعطيل عملها بأي شكل.

وأشار سلام، إلى أنه يعمل على تأليف حكومة إصلاح وذات كفاءات عالية، موضحا أنه يؤمن تماما بأهمية الأحزاب لكنه في هذه المرحلة اختار تغليب العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية.

وأكد سلام، أنه يعرف أنه يواجه حملات عديدة ظاهرها حق لكن جوهرها مجحف، لافتا إلى أنه همّه الأول والأخير العمل على وضع لبنان على طريق إعادة بناء الدولة.

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