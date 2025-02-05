بعد يوم من تطبيقه.. أمريكا ترفع حظرًا على الطرود من هونج كونج والصين

هونج كونج - (أ ب)

رفعت هيئة البريد الأمريكية حظرا على جميع الطرود الواردة من الصين وهونج كونج وذلك بعد مرور يوم على فرضه.

كان مكتب البريد قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه لن يقبل الطرود من الصين وهونج كونج بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة إضافية بنسبة 10٪ على البضائع الصينية وأنهت إعفاء من الجمارك سمح للطرود ذات القيمة الصغيرة بدخول الولايات المتحدة دون دفع الضرائب.

وتراجعت خدمة البريد عن ذلك الإعلان اليوم الأربعاء، لكنها لم تذكر سبب اتخاذ هذه الخطوة، وقالت إنها ستعمل مع إدارة الجمارك وحماية الحدود لتنفيذ عملية تحصيل للرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصين لتجنب انقطاع التسليم.

وأشار مكتب البريد إلى البيان المختصر المعد بشأن التراجع عندما طلبت منه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) مزيدا من التفاصيل حول التراجع اليوم الأربعاء.

كان من الممكن أن يتسبب الحظر في حدوث اضطرابات هائلة لمنصات التسوق عبر الإنترنت تيمو وشين والتي تلقى رواجا لدى المتسوقين الأصغر سنا في الولايات المتحدة للملابس الرخيصة ومنتجات أخرى، يتم عادة شحنها مباشرة من الصين.

وتساعد خدمة البريد المباشر الرخيصة هذه الشركات على إبقاء التكاليف منخفضة، كما فعلت الإعفاءات "الضئيلة" التي سمحت سابقا للشحنات بالإعفاء من الضرائب إذا كانت قيمتها أقل من 800 دولار.