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بلجيكا.. استئناف خدمات المترو بعد مطاردة مسلحين في شبكة الأنفاق

06:31 م الأربعاء 05 فبراير 2025

مطاردة مسلحين في شبكة الأنفاق

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بروكسل - (د ب أ)

عادت جميع خطوط مترو الأنفاق في بروكسل إلى العمل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بعد أن أدت عملية مطاردة لمشتبه بهم مسلحين في شبكة أنفاق مترو بروكسل إلى توقف جزئي لوسائل النقل العام.

وأفادت شركة النقل العام "إس تي أي بي - إم أي في بي"، في منشور على تطبيق إكس، بأن خطي المترو وأربعة خطوط ترام تم إيقافها جزئيا بصدد استئناف خدماتها المعتادة تدريجيا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (آر.تي.بي.إف) إن كاميرات المراقبة صورت رجلين، يحملان أسلحة نارية داخل محطة في منطقة أندرلخت، بعد وقت قصير من إطلاق النار خارج المحطة.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) عن المتحدثة باسم الشرطة سارة فريدريك قولها إنه يعتقد أن المشتبه بهم فروا إلى شبكة الأنفاق تحت الأرض.

وأفاد مكتب المدعي العام البلجيكي، في بيان، بأنه لم يتم إلقاء القبض على أحد، لكن التحقيق مازال مستمرا.

وقال مكتب المدعي العام إن أحدا لم يصب خلال إطلاق النار، ولا يوجد حاليا أي مؤشر على وجود دافع إرهابي.

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