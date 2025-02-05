مسؤول أمريكي: البنتاجون لم يتلق أوامر بشأن دور محتمل لقواته في غزة

وكالات

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لم تتلق أية أوامر بعد تتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن دور محتمل للقوات الأمريكية بغزة.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث سيؤكد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دعم إسرائيل بما فيه توفير قدرات حجبتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن هيجيث سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البنتاجون آلية وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي مؤتمر صحفي مع نتنياهو مساء أمس الثلاثاء، قال ترامب: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنقوم بعملنا هناك أيضًا، حيث سنتولى مسؤولية تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى، وتسوية الموقع بالأرض، والتخلص من المباني المدمرة، ثم العمل على إيجاد تنمية اقتصادية توفر عددًا غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة".