مستشار الأمن القومي الأمريكي يرد على منتقدي تصريحات ترامب بشأن غزة

وكالات

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، على اقتراح ترامب بشأن تهجير أهالي غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع. وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأربعاء: "سكان غزة يعيشون بين القنابل غير المنفجرة، والمباني القابلة للانهيار وغير الآمنه، ولا يوجد ماء، غزة غير قابلة للعيش تماماً".

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي: "قلوب الجميع تنكسر بحق من أجل الفلسطينيين، لكن الرئيس ترامب لا يرى أي حل واقعي لإعادة إعمار غزة وتطهير أميال من القنابل والركام بينما يعيشون الناس هناك". وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "حقيقة إنه لا أحد لديه حل واقعي وأن الرئيس ترامب يطرح بعض الأفكار الجديدة والجريئة على الطاولة، لا أعتقد أنه يجب انتقادها بأي شكل من الأشكال".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض الثلاثاء: "هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، فلا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي".

وأشار ترامب: "لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، لكن إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع".

وتابع ترامب: "أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: " لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة.