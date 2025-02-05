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قضية "إنستالينجو".. القضاء التونسي يصدر حكما بسجن راشد الغنوشي 22 عامًا

05:28 م الأربعاء 05 فبراير 2025

راشد الغنوشي

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(وكالات)

أصدرت السلطات القضائية التونسية، اليوم الأربعاء، أحكامًا قضائية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"المساس بأمن الدولة".

وشملت الأحكام السجن لمدة 22 عامًا بحق راشد الغنوشي، فيما حُكم على رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي غيابيًا بالسجن 35 عامًا. كما قضت المحكمة بسجن الصحافية شذى الحاج مبارك لمدة 5 سنوات.

وتعود القضية إلى شركة "إنستالينجو"، وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى الرقمي، حيث يواجه حوالي 40 شخصًا تهماً تتعلق بـالاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال العمومي.

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