العاهل الأردني يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة

(وكالات)

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن الملك عبد الله الثاني، بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الوضع الحرج في قطاع غزة.

وجاء الاتصال الهاتفي، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة، التي كشف فيها عن مقترح واشنطن بشأن قطاع غزة، قائلا إن بلاده ترغب في السيطرة على قطاع غزة، وذلك بعد تهجير سكان القطاع.

ولاقت تصريحات ترامب، معارضة فلسطينية ودولية واسعة، خاصة وأنها ليست الأولى بشأن القطاع.

ولم يحدد ترامب في تصريحاته، عن الوجهة التي سيذهب سكان قطاع غزة، لكنه قال إلى دول أخرى.