رئيس وزراء بريطانيا: يجب السماح لسكان غزة بالعودة لديارهم وإعادة بنائها

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأربعاء، إنه ينبغي السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم وإعادة بنائها.

وأضاف ستارمر أمام البرلمان بينما كان يجري استجوابه: "يجب السماح لهم (الفلسطينيون) بالعودة إلى ديارهم، ويجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء هذه في سبيل حل الدولتين".

رئيس الوزراء البريطاني ستارمر 🇬🇧 :



"يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم، ويجب السماح لهم بإعادة البناء، وسنكون معهم في ذلك، وسنكون معهم في الطريق نحو حل الدولتين". pic.twitter.com/K46NPCSUf4 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 5, 2025

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تعليقات رئيس وزراء بريطانيا تأتي بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي تشييد "ريفييرا الشرق الأوسط" على أرض غزة، وقال إنه لا يعتقد أن "الناس يجب أن يعودوا" إلى القطاع. وقد تم إدانة فكرة ترامب على نطاق واسع باعتبارها تطهيرًا عرقيًا، نظرًا لأنها ستكون انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي حين لم ينتقد ستارمر خطة الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، قال: "إن القضية الأكثر أهمية بشأن وقف إطلاق النار هي أنه مستدام بشكل واضح، ونحن نراه من خلال المراحل، وهذا يعني عودة الأسرى المتبقين ووصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة بالسرعة وبالكميات المطلوبة".

وأضاف "من الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك صورتان ثابتتان في ذهني. الأولى هي صورة إميلي داماري التي اجتمعت مع والدتها، والتي وجدتها مؤثرة للغاية. والثانية كانت صورة الآلاف من الفلسطينيين يمشون، يمشون حرفيًا، عبر الأنقاض لمحاولة العثور على منازلهم ومجتمعاتهم في غزة، يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. ويجب السماح لهم بإعادة البناء، ويجب أن نكون معهم في إعادة البناء على الطريق إلى حل الدولتين".

وكان ستارمر يرد على سؤال من زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إد ديفي، الذي طلب الاطمئنان إلى أن "المخاوف بشأن هذه التصريحات الخطيرة من الرئيس سيتم توصيلها إلى البيت الأبيض بشكل مباشر وحازم".

وقال ديفي لستارمر: "لقد شعر الكثير منا بالفزع لسماع الرئيس ترامب يتحدث عن تهجير 1.8 مليون شخص من غزة بالقوة".

وأضاف: "أنا سعيد لأن وزير الخارجية أكد أن موقف الحكومة لا يزال حل الدولتين، وأعتقد أن هذا يحظى بدعم من جميع جوانب المجلس، ولكن هل سيطمئن المجلس بأن هذا الموقف ومخاوفنا بشأن هذه التصريحات الخطيرة من الرئيس سيتم نقلها إلى البيت الأبيض بشكل مباشر وحازم؟".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض الثلاثاء: "هناك مخاطر متعددة في قطاع غزة ولا يمكن لسكانه العيش في هذه الظروف، الوضع في غزة في غاية الخطورة وأعتقد أن سكان القطاع سيغادرونه إذا أتيحت لهم الفرصة، فلا أهداف كثيرة متبقية في قطاع غزة والمكان غير آمن وغير صحي".

وأشار ترامب: "لدينا الأموال الكافية في منطقة الشرق الأوسط لإعادة إعمار قطاع غزة، ولدى الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، لكن إذا تمكنا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها سيكون ذلك أفضل لهم كثيراً من العودة إلى القطاع".

وتابع ترامب: "أعتقد أن سكان غزة يجب أن يحصلوا على أرض جيدة وجديدة وجميلة".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى أهالي قطاع غزة قائلا: " لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة.

ووقع الرئيس الأمريكي، أمرا تنفيذيا لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الأممي.