عبد العاطي يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون في كل المجالات مع الهند

وكالات

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع "سوبرامانيام جايشانكر" وزير خارجية الهند، اليوم الأربعاء.

وخلال الاتصال، ثمّن عبد العاطي العلاقات الثنائية المُتميزة التي تجمع بين مصر والهند، وأكد على اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق وزير الخارجية خلال الاتصال إلى اللقاءات المتعددة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" خلال الفترة الماضية، والتي كُللت بترفيع العلاقات بين مصر والهند إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، وعكست بصورة كبيرة تشابه المواقف السياسية والأولويات التنموية لدي الجانبين.

وفي ذات السياق، استعرض وزير الخارجية أهم مجالات التعاون المشترك التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، وفي مُقدمتها مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، معربا عن ترحيب الجانب المصري بما شهدته تلك الفترة من طفرة في التعاون المشترك، وتطلعنا للاستمرار على ذات الوتيرة في المستقبل.

وفي ختام الاتصال، تناول الوزيران أهم التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي، واتفقا على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.