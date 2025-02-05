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البث العبرية: سويسرا تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

04:51 م الأربعاء 05 فبراير 2025

سويسرا

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن سويسرا فتحت تحقيقا جنائيا ضد مشتبه به إسرائيلي مقيم في البلاد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كانت وسائل إعلام سويسرية قالت، أواخر يناير الماضي، إن سويسرا تدرس شكاوى ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بتهمة تحريضه على الإبادة الجماعية في غزة خلال وجوده بدافوس.

وفي يناير 2024، كشفت وكالة رويترز" البريطانية، نقلا عن ممثلي الادعاء في سويسرا، عن تلقّي شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وحينذاك، أكد مكتب المدّعي العام السويسري، أنه سيتم فحص الشكاوى المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي وفق الإجراءات المُتّبعة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية فيما يخص حصانة هرتسوج.

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سويسرا جرائم حرب تحقيق جنائي ضد إسرائيلي إسحاق هرتسوج الإبادة الجماعية في غزة
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