الرئيس البرازيلي: خطة ترامب بشأن غزة "تبجح"

(وكالات)

أعرب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، عن رفض بلاده اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة، واصفًا طموحات ترامب التوسعية بأنها "تبجح".

وقال الزعيم البرازيلي في مقابلة مع محطات الإذاعة المحلية عندما سئل عن ترامب: "لا يمكن لأي دولة، مهما كانت أهميتها، أن تحارب العالم بأسره طوال الوقت".

واقترح الرئيس الأمريكي، سيطرة الولايات المتحدة على إدارة قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين لإنشاء ما سماها "ريفييرا الشرق الأوسط" وذلك بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، مما أثار انتقادات من القوى الدولية.

وأكد لولا دا سيلفا على أهمية حل الدولتين، مكررا تنديده بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه بأنها "إبادة جماعية".

ورد دا سيلفا على مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين بالقول: "لا معنى لهذا... أين يعيش الفلسطينيون؟ هذا شيء لا يمكن لأي إنسان أن يفهمه". وأضاف أن "الفلسطينيين هم من يجب عليهم الاهتمام بغزة".

وقال الرئيس البرازيلي، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى العالم أيضًا، داعيا واشنطن إلى العيش في "وئام" مع البرازيل والمكسيك والصين.

وتابع دا سيلفا مهاجما الرئيس الأمريكي: "لا يمكن لأحد أن يعيش على التفاخر طوال الوقت، وإطلاق التهديدات طوال الوقت".

وجاء تصريحات الرئيس البرازيلي، بعد أن حذر ترامب الأسبوع الماضي دول مجموعة البريكس، وهي الكتلة التي أسستها البرازيل إلى جانب روسيا والهند والصين، من استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية، وهي الخطوة التي لوحت البرازيل بالرد عليها بالمثل حال اتخذت.