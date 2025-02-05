إعلان

بعد زيارته.. الشرع: نسعى لتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا

04:25 م الأربعاء 05 فبراير 2025

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق مع تركيا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

وشدد الشرع، على أن دمشق تسعى إلى تطوير آليات التنسيق مع أنقرة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرًا إلى أن تعزيز هذا التعاون سيسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين.

ووصل الشرع الذي تم تكليفه رسميا بمنصب الرئيس السوري الأربعاء الماضي، إلى تركيا أمس الثلاثاء، في زيارته الأولى إلى تركيا منذ توليه منصب الرئيس.

وقبيل زيارته إلى تركيا، توجه الشرع إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في زيارة هي الأولى منذ توليه السلطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع سوريا تركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجامعة العربية: بقاء الفلسطينيين على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة

إعلان

إعلان

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة