بعد زيارته.. الشرع: نسعى لتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا

(وكالات)

أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق مع تركيا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

وشدد الشرع، على أن دمشق تسعى إلى تطوير آليات التنسيق مع أنقرة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرًا إلى أن تعزيز هذا التعاون سيسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين.

ووصل الشرع الذي تم تكليفه رسميا بمنصب الرئيس السوري الأربعاء الماضي، إلى تركيا أمس الثلاثاء، في زيارته الأولى إلى تركيا منذ توليه منصب الرئيس.

وقبيل زيارته إلى تركيا، توجه الشرع إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في زيارة هي الأولى منذ توليه السلطة.